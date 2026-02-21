Diretta gol Serie A LIVE | Juventus Como 0-1 la sblocca Vojvoda Di Gregorio colpevole

Vojvoda ha segnato il gol decisivo che ha portato il Como in vantaggio contro la Juventus, creando una svolta nella partita della 26ª giornata di Serie A. La rete è arrivata al 20° minuto, approfittando di una respinta della difesa bianconera. La Juventus ha cercato di reagire, ma il portiere Di Gregorio ha evitato il pareggio con alcune parate decisive. La partita prosegue con il Como in vantaggio, mentre i tifosi aspettano sviluppi.

