Juventus altra partita horror e altro errore di Di Gregorio | quanti punti ha fatto perdere il portiere ai bianconeri

Michele Di Gregorio commette un errore decisivo che costa punti alla Juventus nel match contro il Como. La sua sbavatura si traduce in un gol evitabile e peggiora la situazione della squadra in classifica. La partita si conclude con una sconfitta pesante, evidenziando le difficoltà del portiere nel mantenere la concentrazione sotto pressione. La Juventus si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questa prestazione negativa, mentre i tifosi attendono miglioramenti.

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Infortunio Rovella: si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori Lecce, parla Di Francesco: «Un po’ troppa Inter per noi ma la squadra ha messo tutto in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Di Gregorio, ennesimo errore del portiere: quanti punti ha fatto perdere alla Juventus. L’analisi completa di GazzettaDi Gregorio ha commesso un nuovo errore durante la partita contro il Como, che ha causato un gol evitabile.

Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portiereNel match contro il Bologna, il portiere di Gregorio si distingue per interventi decisivi, tra cui una parata su Zortea che ha salvato il risultato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve…; La Penna horror, Bastoni pure; Serie A, l'Inter batte la Juve ma non senza polemiche: La Penna da horror sul contatto Bastoni-Kalulu; Pagelle Galatasaray Juve: Koopmeiners unica luce, Cabal horror. Thuram-Kelly, ma perché!? VOTI.

Juventus-Como 0-2, le pagelle: Di Gregorio horror. Perrone-Da Cunha da ChampionsJuve-Como 0-2. Il primo anticipo del sabato della 26ª giornata di Serie A ha dato il suo verdetto e per la Juventus prosegue il momento no che ha. tuttomercatoweb.com

Pronostico Juventus-Como, assenze pesanti e difesa horror: questo segno è scontatoJuventus-Como è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Claudio Zuliani. . JUVENTUS-COMO 0-2 Siamo alle solite. La Juve si consegna all'avversario senza un minimo di reazione. Viaggiamo verso un'altra stagione fallimentare. Ultima chiamata #juvegalatasaray #Juventus #SerieA - facebook.com facebook

Altra stagione buttata #Juventus #SerieA x.com