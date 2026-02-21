Di Gregorio ennesimo errore del portiere | quanti punti ha fatto perdere alla Juventus L’analisi completa di Gazzetta

Di Gregorio ha commesso un nuovo errore durante la partita contro il Como, che ha causato un gol evitabile. Il portiere ha sbagliato un'uscita e ha lasciato il pallone tra le mani, facilitando la conclusione avversaria. La sua prestazione ha influito sul risultato finale e ha sollevato dubbi sulla sua affidabilità. La squadra affronta una fase di riflessione per migliorare le prestazioni tra i pali. La prossima sfida si avvicina e la sua forma sarà determinante.

© Juventusnews24.com - Di Gregorio, ennesimo errore del portiere: quanti punti ha fatto perdere alla Juventus. L’analisi completa di Gazzetta