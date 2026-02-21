Di Gregorio ennesimo errore del portiere | quanti punti ha fatto perdere alla Juventus L’analisi completa di Gazzetta
Di Gregorio ha commesso un nuovo errore durante la partita contro il Como, che ha causato un gol evitabile. Il portiere ha sbagliato un'uscita e ha lasciato il pallone tra le mani, facilitando la conclusione avversaria. La sua prestazione ha influito sul risultato finale e ha sollevato dubbi sulla sua affidabilità. La squadra affronta una fase di riflessione per migliorare le prestazioni tra i pali. La prossima sfida si avvicina e la sua forma sarà determinante.
Di Gregorio anche contro il Como non ha assolutamente convinto e la Gazzetta ha fatto una analisi approfondita sul portiere della Juve. Il momento della “Vecchia Signora” è ufficialmente critico e, come spesso accade nel calcio, il primo a finire sul banco degli imputati è colui che difende i pali. Il caso legato a Michele Di Gregorio è esploso fragorosamente dopo il KO interno contro il Como, trasformando quello che doveva essere l’erede della grande tradizione dei numeri uno bianconeri in un problema tecnico e psicologico da risolvere al più presto. Luciano Spalletti, nel post-partita, ha provato a gettare acqua sul fuoco per proteggere il suo titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portiereNel match contro il Bologna, il portiere di Gregorio si distingue per interventi decisivi, tra cui una parata su Zortea che ha salvato il risultato.
Di Gregorio saluta a modo suo il 2025: il messaggio del portiere bianconero dopo la vittoria della Juventus a Pisa – FOTODi Gregorio, portiere della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social per salutare il 2025, dopo la vittoria a Pisa e il conseguente clean sheet.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Di Gregorio la combina grossa: primo tiro del Como ed ecco la papera, le immagini dell'errore; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non molla; Disfatta Juve, figuraccia storica; Del Piero, la Juve in faccia alla tv: Kalulu non è fallo neanche su Barella. E ammutolisce Chivu.
Juventus, Di Gregorio che disastro: i tifosi non lo salvano più dopo l'ultima paperaWeb in fiamme sia per l'errore del portiere Di Gregorio che ha regalato il vantaggio al Como che per la nuova maglia a righe orizzontali dei bianconeri ... sport.virgilio.it
Di Gregorio, papera in Juventus-Como e critiche: Mandatelo via(Adnkronos) - Bufera su Michele Di Gregorio. Oggi, sabato 21 febbraio, il portiere bianconero è finito al centro delle critiche dopo la papera in Juventus-Como, valsa l'1-0 agli ospiti con il gol firm ... msn.com
Inter di nuovo avanti! Splendido stacco di testa di Pio Esposito sull’ennesimo cross efficace di Dimarco Il classe 2005 beffa Di Gregorio e riporta avanti i nerazzurri a 10’ dal termine - facebook.com facebook
#DiGregorio tragicomico: ennesima papera clamorosa e la #Juve va sotto col #Como x.com