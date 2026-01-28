La Juventus si prepara all’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, un match decisivo non solo per il percorso in campo, ma anche per il bilancio. Con i playoff e gli ottavi in palio, la società conta di incassare circa 15 milioni di euro, una cifra che può fare la differenza nel bilancio di fine stagione. La partita si gioca a fine gennaio e potrebbe determinare molto più di una semplice qualificazione.

La Juventus si gioca una fetta importante della propria stagione nell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, in programma a fine gennaio, non solo sul piano sportivo ma soprattutto su quello economico. A seconda del piazzamento finale, i bianconeri possono fermarsi ai playoff oppure centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale, con una differenza di introiti stimata intorno ai 15 milioni di euro, secondo le analisi di Calcio e Finanza. Un margine che pesa sul bilancio e orienta le scelte future del club. La qualificazione è già in tasca, ma il traguardo finale cambia radicalmente il valore della competizione per le casse juventine. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, la Champions vale anche sul bilancio: tra playoff e ottavi in palio 15 milioni

La Juventus si avvicina all’ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata.

Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League e le combinazioni sono ancora aperte.

