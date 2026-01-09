Incassi stadio c’è un abisso tra Inter e Napoli | 39 milioni in più 75 con la Champions aveva ragione De Laurentiis

L’incasso dello stadio evidenzia una differenza significativa tra Inter e Napoli. L’Inter ha registrato un ricavo di 75 milioni di euro, di cui 39 milioni provenienti dalla partita casalinga. Questi dati sottolineano il divario tra i due club in termini di entrate, confermando le affermazioni di De Laurentiis riguardo alle differenze finanziarie nell’ambito del calcio italiano.

L’Inter da San Siro incassa 39 milioni più del Napoli, 75 con la Champions: non c’è partita tra i due club. Così scrive la Gazzetta. Interessante e istruttiva pagina del quotidiano sportivo sulla differenza di incassi tra San Siro e il Maradona. Quanto guadagna l’Inter dal botteghino e quanto guadagna il Napoli. C’è un abisso. Scrive la Gazzetta che saranno oltre 75mila gli spet­ta­tori domenica sera. Nes­sun record di incassi. I biglietti sono stati messi in ven­dita a prezzi non ele­va­tis­simi – non da derby, per inten­derci – e l’incasso defi­ni­tivo si aggi­rerà sui 5,5-6 milioni. Una cifra alta ma ben distante dagli oltre 8 milioni (pre­ci­sa­mente 8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

