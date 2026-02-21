Juve Como LIVE | riscaldamento terminato allo Stadium

La partita tra Juventus e Como si svolge allo Stadium, dove il riscaldamento dei giocatori si è appena concluso. La sfida, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, attrae l’attenzione degli appassionati. I tifosi sono già pronti a sostenere le proprie squadre, mentre le squadre si preparano per i primi minuti di gioco. La cronaca seguirà i momenti più importanti di questa sfida.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 15.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Como 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Benfica LIVE: riscaldamento in corso allo StadiumSegui in tempo reale il riscaldamento allo Stadium prima di Juve-Benfica, partita valida per la settima giornata di Champions League.

Bologna Juve LIVE: terminato il riscaldamento, a breve il fischio d’inizioSegui live la partita tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.