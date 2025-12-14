Bologna Juve LIVE | terminato il riscaldamento a breve il fischio d’inizio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui live la partita tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Dopo il riscaldamento, presto l’inizio del match con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca, per vivere ogni momento di questa sfida tra le due squadre.

bologna juve live terminato il riscaldamento a breve il fischio d8217inizio

© Juventusnews24.com - Bologna Juve LIVE: terminato il riscaldamento, a breve il fischio d’inizio

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La  Juve  affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il  Bologna  allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Bologna Juve 0-0: risultato e tabellino. Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Juventusnews24.com

bologna juve live terminatoBologna-Juve diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Spalletti può sorpassare in classifica i rossoblù, Italiano invece può andare a - corrieredellosport.it

bologna juve live terminatoJuventus, da Exor no all'unanimità all'offerta di Tether - La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1 vittoria, 1 pareggio), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa ... sport.sky.it

REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights