Juve Benfica LIVE | riscaldamento in corso allo Stadium

Segui in tempo reale il riscaldamento allo Stadium prima di Juve-Benfica, partita valida per la settima giornata di Champions League. Qui troverai aggiornamenti sulla fase pre-partita, insieme a sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live dell'incontro, per rimanere informato sull'andamento del match tra Juventus e Benfica.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 21:00 Migliore in campo Juve:. Juve Benfica 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Prima pagina Tuttosport: “Sentite Mourinho: ‘Allenerei la Juve’. Stasera Benfica allo Stadium”Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si riporta una dichiarazione di José Mourinho, che afferma di essere disponibile ad allenare la Juventus.

