Juve Udinese i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Juve Udinese, i pullman sono arrivati all’Allianz Stadium: grande accoglienza per Spalletti, la squadra è concentrata per l’esordio in coppa alle 21. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – L’atmosfera all’esterno dell’ Allianz Stadium si scalda nonostante il freddo dicembrino. Quando mancano ormai un paio di ore al fischio d’inizio dell’ottavo di finale di Coppa Italia, i pullman delle due squadre hanno fatto il loro ingresso nell’impianto torinese, segnando l’avvio ufficiale del pre-partita. La Juventus e l’ Udinese sono arrivate a destinazione, pronte a darsi battaglia in una gara secca che non ammette appelli: chi vince prosegue il cammino, chi perde saluta la competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita

