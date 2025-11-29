Juve Cagliari i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Juve Cagliari, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: manca sempre meno alla sfida di campionato in programma alle 18. (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – L’attesa sta per terminare e l’atmosfera all’esterno dell’ Allianz Stadium si è fatta elettrica. Quando mancano ormai meno di due ore al fischio d’inizio della sfida valida per la giornata di campionato, i pullman delle due squadre hanno fatto il loro ingresso nell’impianto torinese. Juve e Cagliari sono arrivate a destinazione, accolte dall’entusiasmo dei tifosi che hanno sfidato il freddo per far sentire il loro supporto ai beniamini in vista di un match che la Vecchia Signora non può permettersi di sbagliare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita

