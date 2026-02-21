Juve altro tracollo | il Como regola i bianconeri allo Stadium con Vojvoda e Caqueret

Vojvoda e Caqueret segnano i gol che portano il Como a vincere 2-0 contro la Juventus allo Stadium. La causa principale è la mancanza di solidità difensiva dei bianconeri, che subiscono le reti nelle prime fasi di gioco e nel secondo tempo. La partita si decide con due azioni precise degli ospiti, che approfittano delle lacune della squadra di casa. La Juve subisce il secondo gol a metà ripresa, mentre i padroni di casa cercano senza successo di reagire.

Juventus-Como 0-2 RETI: 11'pt Vojvoda; 16'st Caqueret. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 5; Gatti 5.5, Kelly 6, Koopmeiners 5; McKennie 5.5, Thuram 6 (29'st Boga 6), Locatelli 5.5, Cambiaso 5.5 (38'st Kostic sv); Miretti 5.5 (1'st Conceicao 5.5), Yildiz 6.5 (38'st Adzic sv); Openda 6 (29'st David 5.5). In panchina: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. Allenatore: Spalletti 5.5. COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 6.5, Da Cunha 7 (29'st Van Der Brempt 6); Vojvoda 6.5 (29'st Diego Carlos 6), Caqueret 7 (41'st Alberto Moreno 6), Baturina 6. Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda, raddoppia Caqueret!Vojvoda segna il primo gol per il Como al 12' dopo un errore della Juventus, che permette ai padroni di casa di partire in vantaggio. Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda, Juve in difficoltà fischiata dai suoi tifosiVojvoda ha segnato il primo gol per Como, approfittando di un errore della Juve che ha lasciato spazio alla ripartenza. Altro ko per la Juve Vojvoda e Caqueret mettono la firma sulla vittoria che porta il Como a -1 dalla Juventus e momentaneamente a -2 dal quarto posto. Quarta sconfitta nelle ultime 5 partite per i bianconeri