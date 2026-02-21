Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda Juve in difficoltà fischiata dai suoi tifosi

Vojvoda ha segnato il primo gol per Como, approfittando di un errore della Juve che ha lasciato spazio alla ripartenza. Lo stadio si è acceso di fischi dai tifosi bianconeri, mentre i padroni di casa si sono portati in vantaggio già al 12’. La partita si è giocata con i liguri in controllo, creando più occasioni offensive. La squadra ospite ha mostrato difficoltà a reagire nel primo tempo, che si è concluso con il vantaggio dei locali.

Primo tempo a trazione unico con i Como che raggiunge il vantaggio già al 12' con Vojvoda dopo l'errore bianconero sopreso dalla ripartenza dei lariani. La partita la fa la squadra ospite che sfiora il raddoppio nel finale con Da Cuhna. Juve in crisi, lo Stadium fischia. 65' Cross di Yildiz dalla destra, Koopmeiners colpisce di testa e sfiora il palo. 61' Gol Como, raddoppia Caqueret, assist Da Cuhna dopo un micidiale contropiede lariano. 52' Doppia chance per il Como: Perrone fa la sponda per Douvikas che calcia: Gatti respinge sulla linea, poi il greco ci riprova ma mette alto.