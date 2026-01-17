Johnny Depp arriva in Italia con la sua band | tappe date e prezzi

Johnny Depp torna in Italia con la sua band, offrendo ai fan un’occasione unica di ascoltare dal vivo le proprie canzoni. Di seguito le tappe, le date e i prezzi dei concerti previsti nel nostro paese. Un’opportunità da non perdere per gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire un lato diverso dell’attore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per seguire Johnny Depp in questa nuova avventura musicale.

Il 2026 è appena iniziato eppure la stagione dei concerti sembra essere già partita col piede sull'acceleratore. Dopo l' annuncio del ritorno di Bruno Mars sulle scene nostrane è di queste ore la notizia che anche Johnny Depp e la sua band Hollywood Vampires hanno scelto l'Italia come tappa del loro tour europeo. Il gruppo musicale, composto dall'attore di Hollywood, a Alice Cooper e da Joe Perry, si è già esibito nel Bel Paese. L'ultima tappa era stata quella del 2023 nella Piazza degli Scacchi a Marostica: una location tutt'altro che mainstream, che dimostrava già allora la volontà della band di esibirsi non solo nelle grandi metropoli urbane, ma anche nei centri più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

