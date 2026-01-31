ROYAL RUMBLE 2026 | Gunther chiude la carriera di AJ Styles come aveva fatto con John Cena

Dopo un match durissimo, AJ Styles si ritira dalla WWE. Gunther, il Ring General, chiude la carriera di Styles come aveva fatto con John Cena, aggiungendo un altro nome alla sua lunga lista di avversari sconfitti. La decisione arbitrale ha sancito la fine per il Phenomenal One, che lascia il ring tra applausi e qualche rimpianto.

Il Ring General aggiunge un altro nome alla sua lista dopo John Cena e Goldberg: il Phenomenal One perde per decisione arbitrale e si ritira dalla WWE dopo un match durissimo AJ Styles perde e dice addio alla WWE. Gunther ha sconfitto AJ Styles alla Royal Rumble 2026, disputata al Riyadh Season Stadium di Riad, in Arabia Saudita, mettendo fine alla carriera del Phenomenal One in WWE. L'arbitro ha fermato il match dopo che Styles ha perso conoscenza intrappolato nella Sleeper Hold del Ring General, la stessa mossa che aveva già chiuso le carriere di John Cena e Goldberg. La rivalità nata dalle provocazioni di Gunther su John Cena.

AJ Styles si prepara ad affrontare Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita.

La WWE ha annunciato un match tra AJ Styles e Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio, suscitando interesse tra gli appassionati.

RISULTATI: WWE Royal Rumble 2026La Royal Rumble 2026 si svolge sabato 31 gennaio a Riad in Arabia Saudita, segnando l'inizio ufficiale della Road to WrestleMania 42. L'evento presenta le tradizionali Royal Rumble Match maschile e fe ... zonawrestling.net

Dove vedere e orario di inizio della Royal Rumble 2026, streaming video TVScopri con Spazio Wrestling, dove, come e quando vedere la Royal Rumble, il prossimo grande Premium Live Event della WWE ... spaziowrestling.it

