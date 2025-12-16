Perché John Cena ha accettato di perdere il suo ultimo match Triple H | La gente non può capirlo

Triple H spiega le ragioni dietro la decisione di far perdere John Cena nel suo ultimo match, rivelando un accordo condiviso e il rispetto reciproco che ha guidato questa scelta. Un momento simbolico nella storia della WWE, che testimonia l’importanza di riconoscere il percorso e l’eredità di una leggenda del wrestling.

Il boss della WWE Triple H ha spiegato senza segreti perché la più importante organizzazione di wrestling al mondo ha deciso di far uscire di scena una leggenda come John Cena in maniera così ingloriosa, svelando che anche lui era d'accordo: "Ha fatto la cosa giusta per tutta la sua carriera e io lo farò per tutta la mia". Fanpage.it

