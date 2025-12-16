Perché John Cena ha accettato di perdere il suo ultimo match Triple H | La gente non può capirlo
Triple H spiega le ragioni dietro la decisione di far perdere John Cena nel suo ultimo match, rivelando un accordo condiviso e il rispetto reciproco che ha guidato questa scelta. Un momento simbolico nella storia della WWE, che testimonia l’importanza di riconoscere il percorso e l’eredità di una leggenda del wrestling.
Il boss della WWE Triple H ha spiegato senza segreti perché la più importante organizzazione di wrestling al mondo ha deciso di far uscire di scena una leggenda come John Cena in maniera così ingloriosa, svelando che anche lui era d'accordo: "Ha fatto la cosa giusta per tutta la sua carriera e io lo farò per tutta la mia". Fanpage.it
John Cena si ritira dal wrestling: saluta la WWE dopo oltre 20 anni - Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, John Cena ha affrontato e perso contro Gunther nel suo ultimo match da wrestler professionista. sport.sky.it
John Cena finisce la carriera in maniera umiliante, pubblico inferocito: gli scappa un sorrisetto - La leggenda del wrestling John Cena ha terminato stanotte la sua carriera perdendo il match contro Gunther: è stato un finale umiliante per il 48enne ... fanpage.it
