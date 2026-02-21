Jason Tesson vince la Classic Var 2026 in volata Lonardi rimane indietro

Jason Tesson conquista la Classic Var 2026 in una volata serrata, mentre Lonardi si ferma a breve distanza. La gara si è decisa negli ultimi chilometri, quando Tesson ha accelerato decisamente, sorprendendo gli avversari. La corsa ha attirato molti spettatori lungo il percorso, che hanno assistito a una sfida intensa tra i favoriti. Tesson ha mostrato una buona preparazione, riuscendo a mantenere il vantaggio fino al traguardo.

Nel contesto della Classic Var, la terza edizione ha offerto una volata di gruppo decisiva che ha visto trionfare Jason Tesson. La prestazione della squadra è emersa come elemento chiave, con una gestione meticolosa dell'uscita dall'ultima curva e una progressione che ha messo in chiaro la leadership del velocista francese nell'arco finale. La corsa ha seguito un copione consolidato: una fuga a quattro ha guidato la manifestazione per gran parte del percorso, composta da Jonas Walton (CIC Pro Cycling Academy), Noah Bogli (Elite Fondations Cycling Team), Lucas Beneteau e Antoine Berger (St Michel – Preference Home – Auber93).