Classic Var 2026 Jason Tesson trionfa allo sprint Attardato Lonardi

Jason Tesson conquista la vittoria nella terza edizione della Classic Var, grazie a uno scatto decisivo negli ultimi metri. La sua aggressività in corsa ha permesso al francese della TotalEnergies di battere gli avversari, mentre Lonardi è rimasto indietro a causa di una strategia troppo conservativa. La gara si è conclusa con un’esplosione di entusiasmo tra gli spettatori presenti lungo il percorso. Tesson festeggia così il suo decimo successo in carriera.

© Oasport.it - Classic Var 2026, Jason Tesson trionfa allo sprint. Attardato Lonardi

Fa festa in casa Jason Tesson. Il velocista francese della TotalEnergies conquista la decima vittoria in carriera, trionfando allo sprint nella terza edizione della Classic Var. Il transalpino si è imposto sul traguardo di Brignoles, sfruttando l’ottimo lavoro della squadra, che lo ha pilotato nell’ultimo chilometro. Secondo posto per il norvegese Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) e terzo per l’olandese Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team). Una corsa che ha seguito il prevedibile copione. Una fuga con quattro protagonisti: il canadese Jonas Walton (CIC Pro Cycling Academy), lo svizzero Noah Bogli (Elite Fondations Cycling Team), i francesi Lucas Beneteau ed Antoine Berger (St Michel – Preference Home – Auber93). 🔗 Leggi su Oasport.it Girmay trionfa nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026, Lonardi bene, Pellizzari all'attaccoBiniam Girmay ha vinto la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026, al debutto con la sua nuova squadra, NSN. Figueira Champions Classic 2026, prepotente sprint di Morgado. Il portoghese concede il bis del 2025Antonio Morgado ha vinto il Figueira Champions Classic 2026 dopo aver conquistato anche l'edizione del 2025, spinto da un attacco deciso negli ultimi chilometri. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Classic Var 2026, la startlist definitiva; Presentazione Percorso e Borsino dei Favoriti Classic Var 2026. Presentazione Percorso e Borsino dei Favoriti Classic Var 2026© Sprint Cycling AgencyLa Classic Var 2026 apre il weekend di corse nel sud-est ... msn.com Classic Var 2026, la startlist definitiva© Sirotti17 squadre al via della Classic Var 2026. Primo appuntamento di una due ... msn.com Open VAR è la classica camera di giustificazione degli arbitri. CAZZO VUOL DIRE: "IL CONTATTO è LIEVE, la simulazione ci poteva stare".. Cosa vuol dire x.com Gli italiani hanno paura dell'IA del VAR e dello smartphone. Se il futuro è come un alibi Leggi qui - https://www.ilriformista.it/gli-italiani-hanno-paura-dellia-del-var-e-dello-smartphone-se-il-futuro-e-come-un-alibi-500475/ - facebook.com facebook