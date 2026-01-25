Clàssica Comunitat Valenciana 2026 | volata vincente di Dylan Groenewegen Quinto Lonardi

La Clàssica Comunitat Valenciana 2026 si è conclusa con una vittoria di Dylan Groenewegen nella volata finale, mentre Luca Lonardi ha concluso al quinto posto. Questa 42ª edizione si conferma come uno degli appuntamenti di apertura della stagione ciclistica europea, offrendo un’intensa competizione tra i principali team e corridori. La gara si svolge lungo le strade della regione valenciana, rappresentando un’importante tappa nel calendario ciclistico internazionale.

42ma edizione per la Clàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi València, una delle corse che apre la stagione del ciclismo europeo. Arrivo pianeggiante e dunque volata di gruppo per decidere il successo: ad imporsi è il neerlandese Dylan Groenewegen che si impone subito alla prima corsa in maglia Unibet Rose Rockets. Da segnalare che i ventagli hanno cambiato le carte in tavola, andando a creare un drappello di una quindicina di uomini al comando che si è andato a giocare la vittoria. A sfruttare la situazione il 32enne neerlandese che si è imposto agguantando il trionfo numero 78 della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Clàssica Comunitat Valenciana 2026: volata vincente di Dylan Groenewegen. Quinto Lonardi Forever Dylan, arriva ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob DylanForever Dylan arriva ad Arezzo, offrendo uno spettacolo immersivo dedicato ai primi vent’anni di carriera di Bob Dylan. Leggi anche: Volley A2 donne, il quinto posto è a una sola lunghezza. Gambini lancia la lunga volata per la salvezza: "Clai, proviamo a chiudere il discorso in anticipo» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Presentazione Percorso e Favoriti Clàssica Comunitat Valenciana 2026; Clàssica Comunitat Valenciana 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); OGGI SI COMINCIA ANCHE IN EUROPA: DA MORVEDRE A MAIORCA, ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI SPAGNOLI; Clàssica Comunitat Valenciana 2026, annunciate le 19 squadre al via: presenti anche 6 team WorldTour. Clàssica Comunitat Valenciana 2026, Dylan Groenewegen firma la sua prima vittoria con la Unibet! 5° LonardiDylan Groenewegen vince di potenza la Clàssica Comunitat Valenciana 2026. Il corridore neerlandese festeggia ... msn.com Presentazione percorso e favoriti Clàssica Comunitat Valenciana 2026© Clàssica Comunitat ValencianaIl trittico valenciano che ha aperto il calendario ciclistico europeo si ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.