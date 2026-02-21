Italia Viva attacca | Sanità al collasso e famiglie sotto pressione

Italia Viva denuncia il peggioramento della sanità pubblica, causato dalla mancanza di fondi e risorse adeguate. Le strutture ospedaliere si trovano sotto pressione, con lunghe liste d’attesa e carenze di personale. Le famiglie si trovano a dover affrontare costi crescenti per le cure e un servizio sempre più in difficoltà. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, mentre il sistema sanitario non riesce a garantire assistenza sufficiente.

Il panorama politico italiano è attraversato da forti critiche nei confronti dell’attuale governo, accusato di inadempienze su temi cruciali come la gestione delle finanze pubbliche e la sicurezza dei cittadini. A sollevare le questioni sono esponenti di Italia Viva, impegnati in un percorso di rinnovamento politico attraverso il progetto “Casa Riformista”, che mira a presentare alternative concrete in vista delle prossime sfide elettorali. Il dibattito, acceso e articolato, si concentra sulla necessità di politiche più efficaci e di una risposta più incisiva alle esigenze del Paese. Le accuse al governo sono state formulate nel corso di un incontro promosso da Italia Viva Piacenza, presso la cooperativa “Il Germoglio”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

