Italia | scooter si schianta contro furgone poi prende fuoco Atroce!

Un scooter si è schiantato contro un furgone e poi ha preso fuoco, causando una forte esplosione. La collisione si è verificata poco dopo mezzogiorno lungo via della Carraia a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore. L’incidente ha provocato fiamme che hanno avvolto il mezzo coinvolto, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre si cerca di chiarire le cause dello scontro.

Grave incidente poco dopo le 12 di oggi, sabato 21 febbraio, lungo via della Carraia a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore. Un uomo di 36 anni, di origine albanese e residente in zona, è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra il suo scooter e un furgoncino che procedeva in senso opposto. Lo schianto lungo via della Carraia. Secondo una prima ricostruzione, il 36enne stava percorrendo via della Carraia in direzione mare-monti in sella al suo scooter 50cc quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il ciclomotore è finito contro un furgone che viaggiava nella direzione opposta.