Furgone di carabinieri si schianta in autostrada | andavano alle Olimpiadi Incidente atroce

Un furgone dei carabinieri si è schiantato questa mattina sull’A4, vicino a Caponago. A bordo c’erano alcuni militari diretti alle Olimpiadi. L’incidente è avvenuto in modo violento, causando diversi feriti e creando caos sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Il tratto autostradale della A4, all’altezza di Caponago, si è trasformato nelle ultime ore nel teatro di un drammatico sinistro che ha coinvolto un nutrito contingente dell’Arma. Dieci carabinieri sono rimasti feriti in un violento incidente stradale avvenuto in provincia di Monza e Brianza, mentre erano diretti verso il capoluogo lombardo per assolvere ai propri doveri istituzionali. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo pesante con a bordo i militari stava procedendo in “direzione Milano” quando, per cause che restano ancora al vaglio degli inquirenti, è entrato in collisione con una vettura privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Furgone di carabinieri si schianta in autostrada: andavano alle Olimpiadi. Incidente atroce Approfondimenti su Caponago Autostrada Incidente in A4, feriti dieci carabinieri che andavano alle Olimpiadi Questa mattina in Brianza si è verificato un incidente lungo l'autostrada A4. Caponago, incidente in autostrada: feriti dieci carabinieri diretti per lavoro alle Olimpiadi Ieri sera, sull’autostrada A4 vicino a Caponago, dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Caponago Autostrada Argomenti discussi: Brindisi, assalto a portavalori e sparatoria con i carabinieri: due fermi; Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto a un furgone portavalori; La rapina da film, gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall'alto - FoggiaToday. Furgone dei carabinieri impatta con un’auto in A4 e si ribalta: feriti 10 militari diretti a Milano per le OlimpiadiUn furgone dei carabinieri diretto a Milano si è ribaltato lungo l'A4 a Caponago (Monza) dopo l'impatto con un'auto ... fanpage.it Incidente sulla A4 a Caponago: si ribalta il furgone, dieci carabinieri feritiIncidente stradale sull’autostrada A4, all’altezza di Caponago, in provincia di Monza e Brianza, con ... msn.com Incidente in A4, feriti dieci carabinieri, andavano alle Olimpiadi. Ne dà notizia il sindacato, il furgone dei militari si è rovesciato su un fianco #ANSA x.com Nell'assalto al blindato la banda, composta da almeno sei persone, ha bloccato la superstrada, ha fatto esplodere un furgone e nella fuga ha sparato ai carabinieri - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.