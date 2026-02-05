Niscemi | indagini sulla frana primo vertice con i consulenti tecnici di Palermo per il sopralluogo programmato

La frana a Niscemi preoccupa le autorità. Questa notte, due professori dell’Università di Palermo sono stati convocati in gran fretta dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella. I tecnici stanno facendo sopralluoghi per capire cosa sta succedendo e trovare una soluzione.

Niscemi, 5 febbraio 2026. Nel cuore della notte, due professori dell’Università di Palermo sono stati chiamati a partecipare a una riunione urgente con il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella. Lo scopo? Indagare sulle cause della frana che ha travolto il paese siciliano, avvenuta poche settimane fa, provocando un’emergenza e un’ondata di richieste di assistenza. I tre consulenti tecnici — Chiara Cappadonia, Maurizio Gasparo Morticelli e Edoardo Rotigliano — hanno iniziato la loro attività con un incontro in videoconferenza, con due tra loro collegati dal Sud America e dall’Australia. Nonostante l’orario non convenzionale, il lavoro è cominciato subito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Niscemi si è tenuto il primo incontro tra i consulenti di Palermo che stanno indagando sulla frana che ha colpito la zona.

Questa mattina il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha incontrato i consulenti tecnici incaricati di analizzare la frana che interessa Niscemi.

