Il nuovo ponte slitta | in via dei Caniana limiti fino al 30 giugno

Il nuovo ponte di via dei Caniana ha subito un ritardo e le restrizioni al traffico resteranno in vigore fino al 30 giugno. La causa di questo slittamento è un imprevisto nei lavori di costruzione, che ha costretto le autorità a prolungare i limiti di accesso, già in vigore dalla scorsa settimana. Un'auto rimasta bloccata in coda questa mattina testimonia il disagio causato dal prolungamento dei lavori.

DA SAPERE. La fine dei lavori era prevista per maggio, ma ora sono state prorogate fino al 30 giugno le limitazioni viabilistiche. Si allungano i tempi per il nuovo ponte in via dei Caniana, nei pressi dell'Università. Nell'ambito dei lavori di Rete ferroviaria italiana per il raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro sono state recentemente prorogate fino alle ore 19 del prossimo 30 giugno le limitazioni viabilistiche in via dei Caniana, tra cui il restringimento della carreggiata e la deviazione del traffico su una sola semicarreggiata. Nell'ultimo aggiornamento ufficiale diffuso a dicembre da Rete ferroviaria italiana (Rfi) si indicava fine maggio come data prevista per il termine dei lavori di ricostruzione del ponte ferroviario, che era stato demolito a dicembre, in anticipo sui tempi.