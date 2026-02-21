Iran molti aerei Usa in base Giordania

Una base militare in Giordania ospita numerosi aerei statunitensi, a causa dell’aumento della presenza militare americana nella regione. Le forze americane spostano spesso aerei e personale per rafforzare la posizione in Medio Oriente. Questa decisione deriva dalle crescenti tensioni con l’Iran e dalla volontà di dimostrare la propria capacità di intervento. La presenza aerea si intensifica in vista di possibili azioni militari contro il Paese. La situazione rimane sotto osservazione.

22.25 Base militare in Giordania sta ospitando decine di aerei statunitensi in un contesto di forte rafforzamento della presenza militare americana in Medio Oriente nell'ottica di un possibile intervento contro l'Iran. Lo riferisce il New York Times, secondo il quale -sulla base di analisi di immagini satellitari e dati tracciamento dei voli- oltre 60 aerei da attacco e almeno 68 da trasporto sarebbero atterrati nell'ultima settimana presso la Muwaffaq Salti Air Base,ad Est di Amman Tra i mezzi diversi caccia F-35. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le sue basi”, Media: “Evacuazione personale base USA in Qatar”, news in diretta sulle protesteLe recenti notizie dall'Iran riguardano proteste diffuse e crescenti tensioni internazionali.

Iran, aerei e rifornitori Usa in movimento: rischio scontro Teheran-WashingtonL'attuale scenario tra Iran e Stati Uniti vede un'intensa attività militare e logistica nella regione, con decine di aerocisterne, aerei da trasporto strategico e rifornitori in movimento.

F-35 Bombs Iran! More Additional F-35 Conduct Unsafe Maneuver near Iran - Middle East Tension Rise

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Centinaia di aerei Usa pronti a colpire. Russi e cinesi si esercitano con Teheran; Rivista Italiana Difesa - shownews - Iran, verso la madre di tutte le battaglie; Gli Stati Uniti inviano diciotto F-35 in Medio Oriente, pronto l'attacco all'Iran? Cosa sta succedendo; Iran, venti di guerra: Trump si prepara a un imminente attacco.

Iran, media: Esercito Usa in posizione per l’attacco. È il maggior schieramento aereo dall’invasione dell’Iraq del 2003Forze statunitensi massicciamente dispiegate in Medio Oriente, Trump potrebbe attaccare l'Iran già questo fine settimana ... ilfattoquotidiano.it

Medio Oriente, gli USA mobilitano gli aerei da guerra: colloqui con Iran terminati. Cosa sta succedendoI colloqui fra USA e Iran procedono lentamente, anche troppo. Ieri, il vicepresidente statunitense J. D. Vance ha dichiarato che Teheran non ha accettato alcune linee rosse fissate da Trump. Da un ... strettoweb.com

Gli iraniani continuano a gridare slogan contro il governo dalle case e dai tetti, perché il Paese «di prima del 7 gennaio non è lo stesso Iran dal 10 gennaio in poi». Per questo in molti auspicano un intervento militare - facebook.com facebook

#Iran , #Axios : l’amministrazione #Trump potrebbe iniziare molto presto una guerra su larga scala x.com