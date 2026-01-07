Iran aerei e rifornitori Usa in movimento | rischio scontro Teheran-Washington

L'attuale scenario tra Iran e Stati Uniti vede un'intensa attività militare e logistica nella regione, con decine di aerocisterne, aerei da trasporto strategico e rifornitori in movimento. Questi movimenti indicano una possibile escalation delle tensioni tra Teheran e Washington, suscitando preoccupazioni per la stabilità e la sicurezza nel Medio Oriente.

Teheran, 7 gen. (Adnkronos) - Decine di aerocisterne per il rifornimento in volo, aerei da trasporto strategico e un'intensa attività logistica tra Stati Uniti, Europa e Medio Oriente. E' questo il quadro che emerge nelle ultime ore mentre Washington rafforza la propria postura militare nella regione. Stando a quanto risulta all'Adnkronos, numerosi velivoli della United States Air Force, inclusi aerei da trasporto pesante C-5 e C-17, sarebbero decollati sia dagli Stati Uniti che da una base americana nel Regno Unito, dirigendosi verso il Medio Oriente. Questo trasferimento in corso di forze e mezzi in un'area già ad altissima tensione, secondo diverse valutazioni, rifletterebbe i preparativi per possibili attacchi contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

