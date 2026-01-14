Iran | Se USA attaccano bombarderemo le sue basi Media | Evacuazione personale base USA in Qatar news in diretta sulle proteste

Le recenti notizie dall'Iran riguardano proteste diffuse e crescenti tensioni internazionali. Si segnala un possibile intervento statunitense, con minacce di attacco alle basi in risposta a eventuali azioni militari. Nel frattempo, le forze americane stanno evacuando il personale dalla base in Qatar. La situazione rimane complessa, con sviluppi in tempo reale sulle proteste e le reazioni di diverse parti coinvolte.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti a "prendere il controllo delle istituzioni" e promesse l'invio di aiuti. Per Mosca le minacce USA a Teheran sono "inaccettabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Iran: “Se USA ci attaccano bombarderemo le sue basi”, Trump ai manifestanti: “Presto arrivano aiuti”, news in diretta sulle proteste

Leggi anche: Proteste Iran, Tehran minaccia: “Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Proteste in Iran, le notizie in diretta | Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». Teheran risponde: «Cerca il pretesto per attaccarci. I morti responsabilità sua e di Israele»; Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi; L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno: l'analisi dell'esperto ISPI; Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso (ma solo in Iran e in Venezuela).

Iran: Usa cercano pretesto per attaccare - "Usa e Israele hanno una responsabilità diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano presso l'Onu ... rainews.it