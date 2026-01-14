Iran | Se USA attaccano bombarderemo le sue basi Media | Evacuazione personale base USA in Qatar news in diretta sulle proteste
Le recenti notizie dall'Iran riguardano proteste diffuse e crescenti tensioni internazionali. Si segnala un possibile intervento statunitense, con minacce di attacco alle basi in risposta a eventuali azioni militari. Nel frattempo, le forze americane stanno evacuando il personale dalla base in Qatar. La situazione rimane complessa, con sviluppi in tempo reale sulle proteste e le reazioni di diverse parti coinvolte.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti a "prendere il controllo delle istituzioni" e promesse l'invio di aiuti. Per Mosca le minacce USA a Teheran sono "inaccettabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
