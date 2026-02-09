L’universo dei rider tra compensi bassi e turni massacranti I numeri

Il settore del food delivery cresce a vista d’occhio, soprattutto a Milano, Roma e Napoli. Ma mentre le consegne aumentano, anche le difficoltà dei rider si fanno più evidenti. Turni lunghi e compensi bassi sono ormai la norma. Un’indagine recente mette in luce come molte di queste persone lavorino in condizioni durissime, senza certezze né tutele. La realtà dei rider resta spesso nascosta dietro alle app e alle consegne veloci.

Il mondo del food delivery, un settore in rapida espansione in città come Milano, Roma e Napoli, è al centro di un’indagine che riaccende i riflettori sulle condizioni lavorative dei rider. Un controllo giudiziario è stato disposto per Foodinho, società del gruppo Glovo, nell’ambito di un’inchiesta per caporalato, evidenziando un sistema di compensi bassi e turni massacranti che mette a rischio i lavoratori. La situazione allarmante dei rider è stata denunciata dal Nidil Cgil attraverso il dossier “La condizione di lavoro dei rider del food delivery”, frutto di un’indagine condotta tra giugno 2024 e oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Recentemente, Glovo ha deciso di eliminare tutti i dati relativi ai turni dei rider, citando ragioni di tutela della privacy.

Nel rifugio dei rider: Almeno qui possiamo andare in bagno, i ristoranti ce lo vietanoCasa rider, il luogo di riposo e ristoro aperto in via Palmieri a Firenze, in pieno centro storico, tra via Ghibellina e Piazza San Pier Maggiore FIRENZE. «Una bella cosa. Qui possiamo riposarci, ... laprovinciapavese.gelocal.it

