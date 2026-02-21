Inzaghi sfida Benzema | Derby saudita diretta su TV italiana!

Inzaghi affronta Benzema nel derby saudita, una sfida molto attesa che si gioca questa sera. La partita si svolge a Riyad e vede gli ex compagni di squadra opporsi sul campo. Benzema, reduce da un recente gol decisivo, vuole consolidare la sua posizione in classifica. Inzaghi, invece, punta a riscattarsi dopo alcune vittorie sfuggite di misura. La gara viene trasmessa in diretta su una rete italiana, attirando numerosi tifosi italiani e sauditi.

La ventitreesima giornata della Saudi Pro League offre due incontri di rilievo: Al Hilal contro Al Ittihad e Al Nassr contro Al Hazem, entrambi in programma oggi, sabato 21 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00. Le partite saranno trasmesse in Italia attraverso Sportitalia e Como TV, piattaforme che detengono i diritti esclusivi per la trasmissione del campionato saudita. L’attenzione calcistica si concentra inevitabilmente sulla sfida tra Al Hilal e Al Ittihad, un match che vede contrapporsi due realtà in forte crescita nel panorama del calcio internazionale. L’Al Hilal, guidato da Simone Inzaghi, punta a consolidare la sua posizione di leadership in classifica, mentre l’Al Ittihad, campione in carica, cerca riscatto dopo un inizio di stagione altalenante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Supercoppa Italiana, Inzaghi a Riad tra passato nerazzurro e nuovo «Paradiso» sauditaIn un viaggio tra passato e presente, Inzaghi torna a Riad, città simbolo della Supercoppa Italiana, tra ricordi nerazzurri e nuove sfide saudite.

Benzema lascia l’Al-Ittihad per vestire la maglia dell’Al-Hilal, nuovo capitano della sfida saudita.Karim Benzema ha deciso di cambiare squadra.

