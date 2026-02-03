Benzema lascia l’Al-Ittihad per vestire la maglia dell’Al-Hilal nuovo capitano della sfida saudita

Karim Benzema ha deciso di cambiare squadra. Dopo aver giocato con l’Al-Ittihad, il calciatore francese si è trasferito all’Al-Hilal, che lo ha scelto come nuovo capitano. La sua partenza segna un cambiamento importante nel calcio saudita, con Benzema pronto a guidare la sua nuova squadra nella sfida della Saudi Pro League.

Karim Benzema ha ufficialmente lasciato l’Al-Ittihad per trasferirsi all’Al-Hilal, una delle squadre più ambiziose della Saudi Pro League. L’annuncio, confermato dai canali ufficiali delle due formazioni, segna un nuovo capitolo nella carriera del francese, che dopo aver vinto il Pallone d’Oro nel 2022 e trascorso due stagioni in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad, ha scelto di accettare l’offerta del club di Riyadh, già protagonista di un’ambiziosa campagna di acquisizioni internazionali. Il trasferimento, avvenuto a inizio luglio, non è solo un cambio di maglia ma un passaggio strategico nel panorama calcistico saudita, dove la lotta per il primato tecnico e commerciale tra le due formazioni si è fatta sempre più intensa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

