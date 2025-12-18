Supercoppa Italiana Inzaghi a Riad tra passato nerazzurro e nuovo Paradiso saudita

In un viaggio tra passato e presente, Inzaghi torna a Riad, città simbolo della Supercoppa Italiana, tra ricordi nerazzurri e nuove sfide saudite. Tra ambizioni, traffico e nostalgia, l’ex allenatore dell’Inter vive un momento di grande emozione, mentre guida l’Al Hilal in un contesto che unisce tradizione europea e modernità araba. Un ritorno che promette incontri e riflessioni sul suo cammino calcistico.

© Internews24.com - Supercoppa Italiana, Inzaghi a Riad tra passato nerazzurro e nuovo «Paradiso» saudita Inter News 24 Supercoppa Italiana, l'ex allenatore dell'Inter ritrova la città del trofeo: possibile incontro mentre guida l'Al Hilal tra ambizioni, traffico e nostalgia. La Supercoppa Italiana porta l'Inter a Riad, ma nella capitale saudita aleggia anche un'altra presenza ingombrante: quella di Simone Inzaghi, l'allenatore con cui i nerazzurri hanno vissuto uno dei cicli più vincenti degli ultimi anni. Oggi alla guida dell' Al Hilal, il tecnico piacentino osserva da vicino il mondo Inter senza farne più parte, in una settimana carica di incroci simbolici e suggestioni emotive. Inzaghi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha imparato a chiamare la sua nuova dimensione saudita «Paradiso», non senza ironia, citando una romanità ormai entrata nel suo linguaggio.

