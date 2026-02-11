Calabria | Corap chiede pagamenti contestati alle imprese a rischio sviluppo aree industriali e investimenti

Il Corap, l’ente regionale calabrese in liquidazione, ha iniziato a chiedere pagamenti alle imprese delle aree industriali. Le richieste sono contestate e rischiano di bloccare gli investimenti e lo sviluppo di queste zone. Aldo Ferrara, di Unindustria Calabria, ha detto che le somme richieste sono ingenti e non hanno basi certe, perché non sono state mai fatturate o pagate in passato. La situazione crea tensione tra le imprese e potrebbe mettere a rischio il futuro di molte aziende.

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle richieste di pagamento ingenti che il Corap – organismo regionale in liquidazione – sta intimando alle imprese insediate nelle aree industriali calabresi, sollevando dubbi sulla legittimità di somme mai richieste né fatturate in precedenza e relative a servizi mai erogati. La situazione rischia di compromettere la sopravvivenza delle aziende calabresi e di rallentare il processo di riqualificazione delle aree industriali, ostacolando lo sviluppo economico e sociale della regione. La denuncia di Unindustria Calabria arriva in un momento cruciale per il sistema industriale calabrese, già provato da anni di criticità e dalla necessità di attrarre investimenti esterni.

