Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga sci-fi di James Cameron, parte forte nel Box Office USA ma sotto le attese iniziali: ecco tutti i numeri che contano. Il tanto atteso Avatar 3 ha chiuso il suo primo weekend americano (19-21 dicembre) con 88 milioni di dollari, un debutto che lo posiziona di certo al primo posto ma circa il 34% sotto i 134 milioni di Avatar: La via dell’acqua (2022). Nonostante l’apertura più soft, il film ha dominato grazie alle sale premium (IMAX e 3D), che hanno hanno rappresentato oltre il 60% degli incassi domestici, e a un ottimo passaparola (CinemaScore A, come i precedenti capitoli). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avatar: Fuoco e Cenere | Esordio al Box Office USA da 88 milioni

Leggi anche: Box Office USA | Il venerdì di Avatar: Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, per gli analisti incasserà meno al box-office rispetto ai film precedenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

‘Avatar – Fuoco e cenere’, debutto milionario ma senza record; Per Avatar: Fuoco e Cenere previsto un esordio globale da $380 milioni; Avatar: Fuoco e Cenere, quanto ha incassato al debutto? I dati box office del primo giorno; “Avatar – Fuoco e cenere”, lo spettacolo è ancora grandioso.

Avatar: Fuoco e Cenere è già uno dei film di maggior successo del 2025 al botteghino mondiale - Avatar: Fuoco e Cenere vola al box office: 345 milioni nel weekend e già tra i film più grandi del 2025 a livello globale. cinefilos.it

Avatar: Fuoco e Cenere, quanto ha incassato al debutto? I dati box office del primo giorno - Scoprite quanto ha incassato Avatar: Fuoco e Cenere nel suo primo giorno di programmazione, sia negli USA che in Italia. cinema.everyeye.it