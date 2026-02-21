Inter-Roma le giallorosse si giocano la testa della classifica
La partita tra Inter e Roma femminile potrebbe decidere la testa della classifica. La squadra giallorossa si prepara a sfidare le nerazzurre, con l’obiettivo di consolidare il primo posto. La squadra di coach Totti ha lavorato intensamente in vista di questa sfida, che rappresenta un momento chiave della stagione. Le due formazioni si affrontano domenica 22, alle 15, in un match che promette emozioni forti a Milano.
La Roma femminile si avvicina a grandi passi al big match contro l’ Inter di domani, domenica 22, alle 15.30. L’Arena civica Gianni Brera ospiterà le giallorosse per la partita del 15o turno di Serie A e il clima, come sempre succede negli scontri al vertice, si preannuncia caldissimo. Le ragazze di Rossettini non sono riuscite a difendere l’ampio vantaggio guadagnato sull’Inter, e ora tra primo e secondo posto ci sono appena 3 punti. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli, la Roma ha bisogno di vincere nella trasferta milanese per ribadire con forza il diritto a giocare da prima della classe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Genoa Inter, vittoria e testa della classifica per Chivu. E adesso si punta dritto a…Il match tra Genoa e Inter si conclude con una vittoria decisiva per i nerazzurri, che conquistano il primato in classifica.
