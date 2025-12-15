Genoa Inter vittoria e testa della classifica per Chivu E adesso si punta dritto a…

Il match tra Genoa e Inter si conclude con una vittoria decisiva per i nerazzurri, che conquistano il primato in classifica. La prestazione di Chivu e la determinazione della squadra hanno permesso di ottenere tre punti importanti, rafforzando la posizione in campionato e alimentando le ambizioni future.

Inter News 24 Genoa Inter, un successo fondamentale per la squadra di Chivu che si lancia in testa alla classifica. E adesso l’obiettivo dichiarato è uno solo. L’Inter emerge come l’unica superstite del “Squid Game” della domenica calcistica, come analizzato da Tuttosport. Mentre il Milan pareggia in casa con il Sassuolo e il Napoli cade a Udine, i nerazzurri di Cristian Chivu espugnano Marassi, pur soffrendo nel finale, e conquistano per la prima volta in stagione la vetta solitaria della classifica, un risultato che non accadeva dalla 32ª giornata del campionato precedente. L’Inter fisica di Chivu e i numeri di Lautaro. Internews24.com

