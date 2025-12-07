Pronostici di oggi 7 dicembre | il Napoli rivuole la testa della classifica occasione anche per la Roma
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 7 dicembre. L’Inter ha travolto un Como che ha giocato senza timori reverenziali ma pagando uno scotto pesante: 4-0 il risultato finale. Il Napoli deve battere la Juventus se vuole riprendersi il primo posto ma anche la Roma può raggiungere i nerazzurri se vince a Cagliari. Poi, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Senza troppe aspettative abbiamo iniziato questa avventura contro tutti i pronostici, oggi posso dire che siamo diventati tanti, grazie a tutti lo staff (il fulcro di tutto, la nostra seconda casa) e grazie a voi che ci date la speranza di sognare giorno dopo giorno! GR - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 14^ giornata (6-7 dicembre 2025) - 7 dicembre 2025, scopriamo chi sono i favoriti sulle partite della 14^ giornata di campionato. ilsussidiario.net scrive
Pronostico Cagliari vs AS Roma – 7 Dicembre 2025 - AS Roma del 7 Dicembre 2025, con fischio d’inizio alle 15:00 all’Unipol Domus, accende il pomeriggio di Serie A. Come scrive news-sports.it
Pronostico Pro Patria vs Dolomiti Bellunesi – 7 Dicembre 2025 - Dolomiti Bellunesi accende l’interesse della Serie C, con il calcio d’inizio fissato alle 17:30 del 7 Dicembre 2025 allo stadio ... news-sports.it scrive
Napoli-Juventus pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Juventus con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del big match valido per il 14° turno di Serie A. Riporta calciomercato.com
Pronostico Cavese-Benevento: Quote e Consigli (Serie C – 7 Dicembre 2025) - Il Derby campano va in scena domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17:30: pronostico Cavese- Riporta sportnotizie24.com
Pronostico Napoli-Juventus: partita da "Gol"? Superquota maggiorata a 10.00 sull'Over 0.5 - Juventus si gioca alle ore 20:45 di domenica 7 dicembre e il nostro pronostico verte sulla possibilità di almeno una rete per parte ... assopoker.com scrive