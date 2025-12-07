Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 7 dicembre. L’Inter ha travolto un Como che ha giocato senza timori reverenziali ma pagando uno scotto pesante: 4-0 il risultato finale. Il Napoli deve battere la Juventus se vuole riprendersi il primo posto ma anche la Roma può raggiungere i nerazzurri se vince a Cagliari. Poi, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 7 dicembre: il Napoli rivuole la testa della classifica, occasione anche per la Roma