Corriere dello Sport – le trattative di Marotta e Ausilio

Ieri sera il Psv Eindhoven ha chiuso ufficialmente il suo cammino in Champions League. La squadra olandese ha perso l’ultima partita della fase a gironi, lasciando così il torneo. La notizia circola con sorpresa, perché nessuno si aspettava una fine così precoce per il club. Ora il focus si sposta sulle prossime sfide e sui piani per la stagione futura.

2026-01-29 09:48:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Ieri si è chiusa l’avventura in Champions del Psv Eindhoven. Significa che l’Inter potrà tentare l’assalto a Ivan Perisic, con maggiori probabilità di successo. Nelle ultime ore, però, è emerso che il club nerazzurro si è cautelato con piano alternativo e non solo. Nel mirino di viale Liberazione, infatti, c’è anche Moussa Diaby, esterno francese, di origini maliane, classe 1999, di proprietà dell’ Al Ittihad, formazione guidata in panchina da Sergio Conceiçao. Marotta e Ausilio stanno lavorando all’operazione già da qualche giorno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – le trattative di Marotta e Ausilio Approfondimenti su Corriere dello Sport PSV Eindhoven Corriere dello Sport – tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE Il Corriere dello Sport fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di calciomercato di oggi. Corriere dello Sport – Calciomercato diretta, da Raspadori a Sterling, segui tutte le trattative di oggi LIVE Segui le ultime novità del calciomercato con il Corriere dello Sport. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Corriere dello Sport PSV Eindhoven Argomenti discussi: Massara: Mercato? C'è ancora una settimana. Poi la verità su Carrasco e Tsimikas; Champions League, le designazioni arbitrali: Turpin per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter; Perisic, il ritorno l’Inter accelera e gufa il PSV; Napoli-Chelsea, le pagelle degli azzurri: Juan Jesus due macchie, Vergara da sogno. Corriere dello Sport: Anche Raterink da Pisacane. Tutte le trattative del giorno in serie ASituazione definita anche in casa Genoa: il centrocampista Alexsandro Amorim (20), proveniente dall’Alverca, ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto. Ai portoghesi andranno 8 milioni più ... ilovepalermocalcio.com Corriere dello Sport: Il Palermo offre 6 milioni per Tramoni. E c’è JohnsenTramoni-Palermo si decide in volata: offerta da 6 milioni sul tavolo, il Pisa riflette. Osti prepara il piano Johnsen. Analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com Alexis Saelemaekers, l’intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di domani - facebook.com facebook Alexis #Saelemaekers, l’intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di domani x.com

