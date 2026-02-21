Inter news le ultime da Lecce | ecco le probabili formazioni
L’Inter ha affrontato una sconfitta in Norvegia, che ha messo in discussione le ambizioni europee del team. Ora, i giocatori si concentrano sulla serie A, con l’obiettivo di recuperare punti in campionato. Le prossime partite a Lecce sono considerate decisive per la stagione nerazzurra. I tifosi attendono di conoscere le scelte di formazione del tecnico, che si prepara a scendere in campo con alcune novità. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sulla squadra.
Inter news. Archiviata, almeno per il momento, la delusione europea in Norvegia, l’Inter rimette il campionato al centro dei pensieri. Al Via del Mare c’è un Lecce in grande fiducia, reduce da due vittorie consecutive che hanno rilanciato classifica e morale. Ma anche per i nerazzurri la posta in palio è altissima: il pareggio del Milan contro il Como ha ampliato il vantaggio in vetta e Thuram e compagni vogliono approfittarne per assestare un altro colpo nella corsa al titolo. Qui Lecce La squadra di Eusebio Di Francesco ha trovato continuità con i successi su Udinese e Cagliari, mettendo fieno in cascina in ottica salvezza.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
