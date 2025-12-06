LIVE Alle 18 Inter-Como | le ultime da San Siro e le probabili formazioni

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu torna a San Siro con i titolari lasciati a riposo in Coppa Italia contro il Venezia; Fabregas vuole continuità dopo le due vittorie di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 18 inter como le ultime da san siro e le probabili formazioni

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Inter-Como: le ultime da San Siro e le probabili formazioni

News recenti che potrebbero piacerti

live 18 inter comoInter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas LIVE - A San Siro si sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu e i biancoblù di Cesc Fabregas nella 14esima giornata di Serie A. corrieredellosport.it scrive

live 18 inter comoInter-Como streaming gratis? Dove vedere la diretta live - Como, anticipo del sabato alle 18 valido per la 14° giornata di Serie A, può essere considerato un big match. Da calcionews24.com

live 18 inter comoComo a secco nelle ultime cinque in casa dell'Inter - 3% i nerazzurri), nonché le due formazioni che hanno effettuato il maggior numero di recuperi ... Da sport.sky.it

live 18 inter comoInter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Riporta tuttosport.com

live 18 inter comoDiretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide! - Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della 14a giornata! Lo riporta calcionews24.com

live 18 inter comoInter-Como live alle 18 - Como, match della 14eima giornata di Serie A ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live 18 Inter Como