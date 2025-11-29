Serie B Pescara-Padova | le probabili formazioni delle due squadre le ultime news della 14ª giornata

Padovaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Invertire il trend per non abituarsi alla sconfitta. Dopo cinque gare senza vittorie, il Padova di Andreoletti è chiamato a fare punti nella trasferta difficilissima di Pescara contro la squadra di Gorgone. Uno scontro salvezza a tutti gli effetti, con gli abruzzesi fermi a quota 9 punti e già. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

