Inter-Arsenal divieto di alcolici in alcune zone di Milano

Da milanotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, che si terrà martedì 20 gennaio a San Siro, sono state adottate restrizioni sulla vendita di alcolici in alcune zone di Milano. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante l'evento. I dettagli sul divieto e le aree interessate saranno comunicati dalle autorità competenti.

Disposto il divieto di vendita di alcolici in occasione di Inter-Arsenal per la Champions League, che si disputerà a San Siro martedì 20 gennaio. Lo ha deciso il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia.Solo consumo al tavoloPiù in dettaglio, è stato disposto il divieto di somministrare e vendere. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fiorentina-Verona: divieto di vendita alcolici e bevande in vetro domenica 14. Ecco in quali zone

Leggi anche: Controlli nelle zone rosse a Latina, trovati con bottiglie di alcolici rubate

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

inter arsenal divieto alcoliciInter-Arsenal, divieto di alcolici in alcune zone di Milano - Arsenal per la Champions League, che si disputerà a San Siro martedì 20 gennaio. milanotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.