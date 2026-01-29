Corsa Champions Bazzani | Il Milan è avanti ma non è sicuro di niente Nessuno è tranquillo

Fabio Bazzani commenta la corsa per la prossima Champions. L’ex attaccante osserva che il Milan è avanti, ma niente è deciso. Le squadre sono tutte in bilico, e nessuno può sentirsi sicuro a questo punto. La corsa si fa ancora più emozionante, con rischi e sorprese dietro l’angolo.

Dando per scontato un posto per l'Inter, prima in classifica a quota 52 punti, ne restano quindi tre da assegnare: in prima fila c'è il Milan, secondo in graduatoria a quota 47; a seguire Roma e Napoli con 43. Juventus (42) e Como (40) tallonano tutti, però, pronti al sorpasso al primo passo falso. Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A, ha parlato così - in un'intervista concessa a 'TMW Radio' - della corsa per un posto in Champions nella stagione 2026-2027. "Rischiano tutte. Per il Napoli - passata la delusione - il non avere le coppe potrebbe avere un vantaggio. Il Milan è avanti ma non è sicuro di niente.

