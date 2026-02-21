Inter a Lecce senza i senatori | Chivu chiede a Pio freschezza e gol scudetto

L'Inter affronta il Lecce senza i tre senatori Lautaro, Calhanoglu e Barella, che restano in panchina. Chivu si aspetta che i giovani dimostrino energia e determinazione per puntare allo scudetto. Esposito, che è entrato nel secondo tempo della recente sfida in Norvegia, ha già segnato e si presenta come una possibile soluzione. La partita si gioca in un clima di attesa e voglia di rivalsa.

Mancano i leader storici, tocca ai nuovi trascinatori. L'Inter perde in un colpo solo Lautaro, Calhanoglu e Barella, costringendo Chivu ad architettare un progetto differente rispetto a quanto immaginato prima di pattinare a Bodo. Era già successo all'Inter di cominciare una partita senza quei tre, che da anni rappresentano la luce della squadra e il collante dello spogliatoio: in tempi recenti a Dortmund, quando i due centrocampisti erano infortunati e il capitano entrò nel finale. Il precedente è incoraggiante, visto che proprio contro il Borussia è arrivata la vittoria più bella della campagna di Champions.