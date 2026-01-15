Inter-Lecce 1-0 Chivu | Contento per Pio oggi mi tengo l’atteggiamento

L’Inter ha ottenuto una vittoria di misura contro il Lecce, grazie a un gol di Francesco Pio Esposito. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, consolidando i tre punti per i nerazzurri. Dopo l’incontro, l’allenatore Chivu ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, evidenziando l’importanza dell’atteggiamento mostrato in campo. Un risultato positivo che rafforza la posizione dell’Inter in campionato.

La serata di oggi è stata estremamente positiva per l’Inter. In quel del Giuseppe Meazza, infatti, i nerazzurri sono riusciti a battere per 1-0 il Lecce, nel segno della rete di Francesco Pio Esposito. Un risultato fondamentale, specialmente se si pensa al pareggio per 0-0 del Napoli con il Parma. La Beneamata ha superato l’ostacolo del recupero che, nell’arco degli ultimi anni, è stato un vero e proprio tabù, un impegno difficile soprattutto dal punto di vista mentale. La squadra meneghina si è laureata Campione d’Inverno, in un girone d’andata da 45 punti totali. Al temine del match, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn: “Conosco Pio da quando ha 7 anni, siamo cresciuti insieme, è stato il mio capitano nella Primavera dell’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

