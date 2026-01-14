L'Inter ha ottenuto una vittoria di misura contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 1-0. Con questa vittoria, l'Inter si aggiudica il titolo di campione d'inverno.

Termina con il risultato di 1-0 il match tra Inter e Lecce, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri si confermano campioni di Inverno e fanno esplodere il Meazza in festa. Inter-Lecce, il primo tempo. Il primo tempo del San Siro si è concluso con il risultato di 0-0, nonostante le continue incursioni da parte dei nerazzurri per cerrdcare di sbloccare la partita. La prima occasione si è vista al 5? minuto di gioco, con Thuram che però non è riuscito a trovare la porta. Al 6?, Bonny ci prova, ma la parata di Falcone gli impedisce la rete. Al 16? l’Inter si fa ancora pericolosa, ma è Zielinski questa volta a calciare alto e non impensierire l’estremo difensore giallorosso. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Lecce 1-0, Pio Esposito glaciale: Chivu campione d’inverno

Leggi anche: Inter-Lecce, probabili formazioni: Pio Esposito dal 1?

Leggi anche: Altobelli sicuro: «Pio Esposito può diventare un campione, Chivu un ottimo allenatore. Per lo scudetto vi faccio questa previsione»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Verso Inter-Lecce: guida al recupero della 16ª giornata; Inter - Lecce Serie A Enilive; Inter-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere il recupero Inter-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Inter-Lecce 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, nerazzurri in vantaggio - Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it