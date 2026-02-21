L' Inter non stecca a Lecce decidono Mkhitaryan e Akanji | 0-2

L'Inter si impone a Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, conquistando una vittoria importante per la corsa Champions. La squadra di Inzaghi ha mostrato solidità e determinazione, mentre il Lecce ha tentato di reagire senza riuscire a segnare. La vittoria permette ai nerazzurri di consolidare la posizione in classifica e di tenere sotto pressione il Milan, che giocherà contro il Parma domenica. La partita ha messo in evidenza la volontà dell’Inter di mantenere alta la competitività.

Lecce, 21 febbraio 2026 - L'Inter riscatta Bodo e mette ancora più pressione sul Milan impegnato domenica alle 18 col Parma. La squadra di Chivu consolida la vetta con il successo al Via del Mare di Lecce per 0-2, maturato nella ripresa grazie alle marcature nell'ultimo quarto d'ora di Mkhitaryan e Akanji, i due subentrati scelti da Chivu per scardinare la resistenza salentina. Visione azzeccata e vincente dell'allenatore nerazzurro e che ha portato ai due gol che hanno deciso un match ben giocato dall'Inter, ma trascinato dal Lecce fino agli ultimi minuti a causa di qualche occasione di troppo sprecata dalla capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

