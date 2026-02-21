Insulti razzisti a Maignan archiviate le accuse per i 5 tifosi dell’Udinese | il motivo

Cinque tifosi dell’Udinese sono stati prosciolti dalle accuse di aver rivolto insulti razzisti a Maignan, portiere del Milan, durante una partita. Il motivo risiede nel fatto che le prove raccolte non sono risultate sufficienti a dimostrare l’intenzione di discriminare. La decisione del Gip di Udine ha portato all’archiviazione del caso, dopo aver analizzato le testimonianze e i video disponibili. La vicenda ha sollevato molte discussioni tra i sostenitori delle due squadre.

© Calcionews24.com - Insulti razzisti a Maignan, archiviate le accuse per i 5 tifosi dell’Udinese: il motivo

Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Caso Kalulu, Abodi critico: «Non comprendo la scelta della FIGC di respingere il ricorso! Con un po’ di coraggio in più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Pallavolo, lo sfogo dell’azzurra Adhu Malual: «Insulti razzisti dai tifosi, anche alla mia famiglia. Non resto in silenzio» Leggi anche: Merano, insulti razzisti a un avversario. E il club punisce i propri tifosi col daspo a vita Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Insulti razzisti, ma senza istigare: tutti assolti per il caso Maignan; Caso Maignan: archiviata l’indagine per razzismo. Insulti isolati, non fu propaganda; Udinese-Milan, insulti razzisti a Maignan: tutti assolti; LIVE MN - Serie A, Milan-Como (0-0): gara che non decolla al momento. Insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan, archiviate le accuse a 5 tifosi friulaniGli insulti razzisti durante la partita Udinese-Milan del 20 Gennaio 2024 contro il portiere rossonero Mike Maignan sono rimasti isolati, senza trovare seguito nella Curva nord. Per questa ragione i ... msn.com Urla razziste contro Maignan in Udinese-Milan: archiviate le accuse ai tifosi friulaniIl Gip del Tribunale di Udine ha disposto l’archiviazione nei confronti delle cinque persone indagate per gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan durante Udinese-Milan, gara disputata il 20 gennai ... msn.com Gli insulti razzisti contro il portiere del Milan Mike Maignan ci sono stati, ma non essendo riusciti a fare breccia nei cuori degli altri tifosi, sono rimasti “isolati”, senza trovare seguito nel resto della Curva - facebook.com facebook Insulti razzisti contro la nuova reginetta del Carnevale di Venezia: «Io sono forte ma ci sono anche ragazzi fragili» x.com