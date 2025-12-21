Pallavolo lo sfogo dell’azzurra Adhu Malual | Insulti razzisti dai tifosi anche alla mia famiglia Non resto in silenzio

«Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa». Comincia così il post su Instagram con il quale la schiacciatrice di Monviso Volley (Pinerolo), Adhu Malual, ha voluto denunciare l’atteggiamento di una parte dei propri tifosi che, nel corso della partita contro il Macerata, le hanno rivolto pesanti insulti di matrice razzista, non risparmiando anche i suoi familiari presenti sulle tribune. «In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra», ha scritto la giocatrice azzurra, nata da genitori sudanesi, ma italiana. 🔗 Leggi su Open.online

