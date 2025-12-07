Merano insulti razzisti a un avversario E il club punisce i propri tifosi col daspo a vita

L'episodio è del 20 novembre. Durante la stretta di mano di fine gara tra il locali dell'HC Merano e i Red Bull Hockey Juniors, un atleta 17enne della squadra ospite, Moussa Hackert, maliano con passaporto tedesco, è stato insultato. La società di casa: "Inaccettabile" e ha punito i responsabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Merano, insulti razzisti a un avversario. E il club punisce i propri tifosi col daspo a vita

