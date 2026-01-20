Instagram lancia Il tuo algoritmo | controllo totale sui Reels per tutti gli utent

Dal 10 dicembre 2025, Instagram introduce “Il tuo algoritmo”, permettendo agli utenti di visualizzare e gestire direttamente gli argomenti che determinano i contenuti dei loro Reels. Questa novità offre un maggiore controllo sulla personalizzazione del feed, segnando un passo importante verso una maggiore trasparenza e autonomia nell’esperienza di utilizzo della piattaforma. La funzione è disponibile per tutti gli utenti, aprendo nuove possibilità di interazione e gestione dei contenuti.

Dal 10 dicembre 2025, per la prima volta dalla nascita di Instagram, gli utenti possono vedere e controllare direttamente quali argomenti influenzano i contenuti che appaiono nel loro Reels. Non si tratta di una piccola modifica tecnica, ma di un cambio di paradigma che ridefinisce il rapporto tra utente e algoritmo. La fine dell’era del controllo algoritmico totale. Per anni, milioni di persone hanno subito passivamente le scelte di sistemi di intelligenza artificiale opachi e incomprensibili. Oggi quella dinamica cambia. La nuova funzione chiamata “Il tuo algoritmo” mostra agli utenti esattamente quali argomenti la piattaforma ritiene siano di loro interesse, permettendo di modificarli con pochi tocchi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

