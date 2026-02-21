Inseguimento nella notte a Roma 5 giovani in fuga su auto a noleggio

Cinque giovani sono scappati di notte a Roma, lasciando l’auto a noleggio in fuga tra le strade di Casal de Pazzi. Durante un normale controllo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno notato una Volkswagen Golf con targa straniera nella zona di Tiburtina. Quando hanno tentato di fermarla, i ragazzi hanno accelerato e si sono dati alla fuga, facendo perdere le tracce tra le vie della periferia. La caccia continua per rintracciarli.

È stata una notte intensa a Casal de Pazzi. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno intercettato nella zona Tiburtina un’auto sospetta, una Volkswagen Golf con targa straniera risultata a noleggio, a bordo della quale si trovavano cinque persone. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato improvvisamente, dando il via a un inseguimento pericoloso. Dopo circa quattro chilometri di fuga nelle vie cittadine, i militari sono riusciti a bloccare ogni via di fuga, fermando definitivamente l’auto in una strada senza uscita nei pressi di via Casal dei Pazzi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteDurante la notte, un furto in appartamento si è concluso con il furto di un'auto, scatenando un inseguimento tra le strade cittadine. Inseguimento, con l'auto a noleggio speronano la polizia durante la fuga: arrestati nell'Erbese tre marocchini spacciatoriNell’Erbese, tre cittadini marocchini sono stati arrestati durante un episodio di inseguimento in auto a noleggio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Folle inseguimento nella notte: asfalto disseminato di chiodi ed estintore lanciato contro i carabinieri; Inseguimento nella notte da Padova: auto in fuga si schianta a Cadoneghe, due arresti; Autisti incappucciati nei furgoni rubati: furto e inseguimento nella notte; Auto rubata e arnesi da scasso: arresto dopo inseguimento a Cologno al Serio. Non si fermano all'alt, inseguimento nella notte sulla Marecchiese: chiodi a tre punte lanciati in stradaL’Alfa Romeo è stata ritrovata vuota; le identità e le motivazioni dei fuggitivi restano ignote, indagano i Carabinieri ... altarimini.it Folle inseguimento nella notte: asfalto disseminato di chiodi ed estintore lanciato contro i carabinieriI militari dell'Arma costretti a desistere dopo aver forato due pneumatici, l'auto dei malviventi trovata abbandonata nelle campagne dell'entroterra riminese ... riminitoday.it Partinico, inseguimento e rapina a una coppia: arrestati quattro giovani Notte di violenza a Partinico, dove quattro giovani del posto – tre uomini di età compresa tra i 19 e i 21 anni e una donna di 20 anni – sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver - facebook.com facebook